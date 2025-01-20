Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:23

Güncelleme: 20.01.2025 - 21:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Güvenlik Şube ekiplerince İran Caddesi’ndeki bir restorantta yemek yerken gözaltına alındı.

YARIN İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLECEK

Gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Özdağ, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülecek.

Öte yandan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yarın sabah İstanbul Adliyesi'ne getirileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır."

Söz konusu ifadeler nedeniyle Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.