Son dakika... Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!

Son dakika haberi... Vestel CEO'su Ergün Güler'in çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajı, üst holding olan Zorlu'nun CEO'su Cem Köksal tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Köksal hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika... Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
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AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:56

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği nedeniyle karşı karşıya geldiğinin haberlere yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, "tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle" resen soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi.

Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi. 


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