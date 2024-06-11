'En beğenilen' bakanlar anketi paylaşıldı: Birinci sıra bu kez değişti

Yayınlanma: 11.06.2024 - 23:42

Güncelleme: 11.06.2024 - 23:43

HBS Araştırma şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşerek yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi katılımcılara, "Hükümette en beğendiniz bakan hangisidir?" diye sordu.

Daha önce 1. sırada yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kez 2. sırada yer aldı.

İşte ortaya çıkan sonuçlar…

1 - Mehmet Özhaseki: Yüzde 11, 14.

Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Özhaseki mayıs anketinde yüzde 12'yle en beğenilen 2. bakandı.

2 - Hakan Fidan: Yüzde 10,7

Dışişleri Bakanı Fidan bir önceki ankette en beğenilen bakan olarak ankette yer almıştı.

3 - Ali Yerlikaya: Yüzde 10,1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mayıs ayındaki ankette sıralamada yer almamıştı.

4 - Abdülkadir Uraloğlu: Yüzde 7,1

Uraloğlu bir önceki ankette yüzde 8,3 oy aldı.

5 - Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 5,4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mayıs ayındaki ankette yüzde 6,1 oy aldı.