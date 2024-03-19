‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin yapmış olduğu Atatürk Devrimleri Müzesi Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi dün törenle açıldı.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’
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Törene, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, Altan Öymen, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Ata’mıza ve Cumhuriyete, demokrasiye dönük saldırılarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bazen öyle basit bir sıradan bir dil, öyle meczup bir dil çıkıp Ata’mıza hakaret edebiliyor. Bir savcının dahi hakkında soruşturma açmamasını ben buradan hicapla izliyorum ama bir yanıyla da kınıyorum” diye konuştu.

‘Çıldırıyorlar’

İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılış törenininde yaptığı konuşmasında da 18 Mart Çanakkale Zaferi ile başlayarak “5 yılda 65 km metroyu, 62 istasyonu sizlerin de bize kattığı güçle tamamladık. Bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk’e layık yöneticiler olabilmemizin bir yolu olarak görüyorum 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar” dedi.

‘İhanete izin vermeyin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında söylediği “İstanbul’a ihanet ettik” sözüne gönderme yapan İmamoğlu “Gelin İstanbul’un o eski ihmal ve ihanet günlerine dönmesine, yeniden israfçıların eline geçmesine asla izin vermeyelim” ifadesini kullandı.  


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