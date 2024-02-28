Sosyal Demokrasi Derneği, belediye başkan adaylarına seslendi: 'Halkla birlikte yöneten belediyecilik diliyoruz'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:59

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:14

Yerel seçimlere sayılı günler kala Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Yönetim Kurulu, sosyal demokrat belediye başkan adaylarına seslendiği yazılı bir açıklama yayımladı.

Dernek, açıklamada sosyal demokrat birikimin aktarılması ve paylaşımı anlamında ilerleyen yıllarda, görmek istedikleri yönetim anlayışına ilişkin beklentilerini sıralardı. Açıklamada "Günü kurtarmaya bağlı geleneksel yönetim modelini reddeden yönetim anlayışıyla; "asfalt-beton-imar" belediyeciliği yerine, "doğa, insan, yaşam" diyen bir belediyecilik kurgusuyla; kentin ortak aklını kullanan; kenti, halk için halkla birlikte yöneten bir belediyeciliğin yaşama geçirileceğini diliyor, umuyor ve istiyoruz" denildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ENGELSİZ BİR KENT"

Yerel demokrasiyi tüm unsurlarıyla yaşayan, bilişim çağına uygun akıllı belediyecilik uygulamalarının yaşama geçirildiği, afet risklerine karşı dirençli, sürdürülebilir ve engelsiz bir kent diledikleri belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Kentin sakininin kentin sahibi olduğu, kentin ve kentlinin haklarını koruyan, temsilde adaletli, kaynak yaratan ve kaynakları verimli kullanan, eylemde ve söylemde uyumlu, denetlemeye açık, insan odaklı, planlama ve proje süreçleri işleten, ayrım gözetmeyen, sosyal, ekonomik ve politik farklılıkları öne çıkarmayan, kent kültürüne önem veren ve sanatsal yaratıcılığı destekleyen, ekonomik fırsatlar yaratan ve fırsat eşitliği sunan bir yönetim anlayışı diliyoruz."