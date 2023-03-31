Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal aday adayı olduğunu duyurdu!

CHP’den milletvekili aday adayı olan sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, "Maaşımın tamamını öğrencilere vereceğime şimdiden söz veriyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:23
Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal aday adayı olduğunu duyurdu!
Abone Ol google-news

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala adaylık başvuruları sürerken, sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

"6 MİLYON GENCİ ANLAYAN KİMSE YOK"

Sosyal medyada mizah içerikli videolar yayınlayan Mehmet Ali Çatal, İstanbul 3. Bölge’den milletvekili aday adayı olduğunu ve  Meclis’te 6 milyon genci anlayan kimsenin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seçimde 6 milyon genç oy kullanacak. 18, 19, 20 yaşında 6 milyon gençten bahsediyoruz. Meclis’e baktığımızda gençlerin sorunlarını dile getiren, onlarla içten bir bağ kurabilen ya da en azından onların dilinden anlayan tek bir vekil bile göremiyorum. Meclis ihale peşinde koşan dayılarla, amcalarla dolu. Oysa Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken en büyük görevi ve umudu biz gençlerin üzerine yüklemişti. Öğrenciler burs diye her kapıyı çalıyor, çok azı şanslıysa burs alabiliyor.

"MAAŞIMI ÖĞRENCİLERE VERECEĞİM"

Gençler Meclis’te Tiktok kullanabilen, sosyal medyadan anlayan, bu çağda yaşayan bir vekil görmek istiyor. Ben bu fırsatı elde edersem her gün onlarla bir araya gelip sorunlarını tüm Türkiye’ye bağıra çağıra anlatacağım. İlk işim sosyal medyadaki sansürün kaldırılması için önerge vermek olacak. Ki genç arkadaşlarım ben dahil herkesi rahatça eleştirebilsin. El kaldırıp indiren değil, her hafta kürsüye çıkan bir Milletvekili olmak istiyorum. Hiçbir maddi beklentim bulunmadığından maaşımın da bir kısmını değil, tamamını öğrencilere vereceğime şimdiden söz veriyorum."


14 Mayıs aday adayı adaylık başvuru CHP fenomen Gençler İstanbul mehmet ali çatal Milletvekili Seçim sosyal medya fenomeni

İlgili Haberler

Selçuk Geçer de siyasete giriyor: Aday adayı olduğunu duyurdu

Selçuk Geçer de siyasete giriyor: Aday adayı olduğunu duyurdu
Prof. Dr. Timuçin Kodaman İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Prof. Dr. Timuçin Kodaman İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu!

Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu!

En Çok Okunan Haberler