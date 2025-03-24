Sosyal medyada bu akşam için tehlikeli mesaj: İBDA-C'ye yakın gruplardan Saraçhane'ye provokatif çağrı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:14

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:15

İstanbul'da, Saraçhane Meydanı'ndaki Şehzadebaşı Camisi'nde mezar taşlarının kırıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadaki "Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftar açacağız" duyurusu 'provokasyon mu hazırlanıyor' endişesine yol açtı.

TROLLER, EYLEMCİLERİ HEDEF GÖSTERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor.

19 Mart'tan bu yana İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de akşam eylemleri devam ederken her akşam Bozdoğan Kemeri civarında polis, üniversite öğrencilerine plastik mermi ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Öte yandan AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci başta olmak üzere, protestolar başladığından bu yana sokağa çıkan halka tehdit mesajları geliyordu. AKP'li Furkan Bölükbaşı da bu güruhun içindeydi.

Bölükbaşı son olarak sosyal medya hesabından protestoların yoğun olduğu Bozdoğan Kemeri civarından görüntüler paylaşarak, kemerin yakınındaki Şehzadebaşı cami avlusunda ve duvarının üstünde bira içildiğini iddia etti ve şunları yazdı:

"Bu işin tadını kaçırmaya başladınız. Haddinizi aşıyorsunuz. Sizi son kez uyarıyoruz. Camilerimizden defolun gidin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız."

İBDA-C'DEN İFTAR ÇAĞRISI

Nihayetinde de İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından Saraçhane'ye çağrı geldi.

Grup, bu akşamki iftarlarını Şehzadebaşı camisinde yapacaklarını duyurarak şunları yazdı:

"Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız! Saraçhane'deki eylemcilerden bir kısım İslâm düşmanlarının Şehzadebaşı Camii'nde yaptıkları pislikler kamuoyunun malumudur! Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız.

"Meselemiz ne son yaşanan siyasi çekişmeler ne de bu dava sürecidir, tek meselemiz Şehzadebaşı Camii'nde yapılan had bilmezliktir. Bu çerçevede; Tüm Müslüman Anadolu halkını Cihad ayı olan Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'nde iftar açmaya davet ediyoruz!

"(Bugün) 24 Mart Pazartesi Saat: 19.00 Şehzadebaşı Camii."

İddialara konu olan Şehzadebaşı camisi, Bozdoğan Kemeri'ne yürüyerek 30 dakika mesafede. Üstelik protestocuların Taksim'e çıkmak istedikleri eylemlerin başladığı günden beri biliniyor. Cami ise bu rota için oldukça ters bir noktada kalıyor.

KİM BU AKINCILAR?

Camide iftara davet eden Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı; İBDA-C, yani "İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi"nin gençlik örgütlenmesi olarak biliniyor.

İBDA-C ismi, Türkiye'nin yakın tarihinde birçok saldırıda geçti. Bunların bir kısmını üstlenmemelerine karşın; ses getiren birçok terör saldırısında İBDA-C'nin imzası bulunuyor.