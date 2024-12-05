Ekrem İmamoğlu'na hakaret etmişti: Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:44

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:45

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri tepki çekti.

Kütahyalı, İmamoğlu'yla ilgili, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşımış ve tazminat davası açmıştı.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Oda TV'nin haberine göre 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada kararını verdi. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

AVUKATINDAN "MESLEĞİN GEREĞİ" SAVUNMASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürdü.