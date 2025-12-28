Sosyal medyadan IŞİD'i övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025
Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü IŞİD'i övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in sosyal medya platformlarındaki etkinliklerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, Iğdır’da yaşayan N.K. isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden IŞİD'i övdüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda materyale el konuldu.

