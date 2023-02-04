Sosyalist Güç Birliği: Öncelik Erdoğan'ın kaybetmesi

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak duyurulmasıyla ittifakların seçim çalışmaları da hızlandı. Sosyalist Güç Birliği (SGB), Cumhurbaşkanlığı seçiminde ana eksenlerinin “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni rejimin kaybetmesi” olduğunu vurgularken, aday konusunda “gelişmelerin değerlendirildiği” kaydediliyor. Parlamento seçimlerinde ise diğer sosyalist oluşumların da sürece dahil edilerek “sosyalist blok” oluşturulması fikri öne çıkıyor.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00
Sosyalist Güç Birliği: Öncelik Erdoğan'ın kaybetmesi
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SGB, hem ittifak içi hem de diğer ittifaklarla görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sürecin izlendiği ancak değerlendirmelerin “önümüzdeki günlerde somutlanacağı” belirtilirken, bu değerlendirmelerdeki ana eksenin “Erdoğan ve yeni rejimin kaybetmesini ön plana alan duruşu göstermek” olduğu kaydediliyor.

Bu duruşun hangi biçimde gerçekleşeceğine yönelik görüşmelerin sürdüğü ancak diğer ittifakların adaylarına yönelik “destek” gibi net bir tavrın öne çıkmadığını aktaran kaynaklar, “SGB’nin ana hareket noktası, Erdoğan’ın yenilgiye uğratılması. Bu tutum içinde olacağız. Sürecin nasıl gelişeceği henüz tam parçalarıyla ortaya çıkmadı. Gelişmelerle birlikte değerlendireceğiz. Bu daha gerçekçi. Öncelik Erdoğan’ın kaybetmesi. Bu, aday çıkarmak ya da diğer adayları değerlendirmek gibi farklılıklar içeriyor. Gelişmelere göre taktik belirlenecek” değerlendirmesini yapıyor.

‘SOSYALİST BLOK’ GÖRÜŞÜ

“Emekçilerin taleplerini gören” bir sürecin örgütlenmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, “Adayın kimliği üzerine ortaklaşma arayışında değiliz. Herhangi bir pazarlık, isim, talep ifade etmeden toplumsal sorumluluk çağrısı yapıyoruz. Ortak aday demek doğru değil. Biz, ‘toplumun taleplerini gören süreç işletilsin, AKP rejiminin yenilmesini kolaylaştıracak bir çalışma olsun’ diyoruz” görüşünü dile getiriyor.

Parlamento seçimlerinde ise SGB dışındaki sosyalist parti ve hareketlerin de sürece dahil edilmesi ve “sosyalist blok” oluşturulması noktasında fikir birliği olduğu aktarılıyor. 


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