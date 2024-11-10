Atatürk’e hayat veren Ertan Saban: 'İlber hocadan yardım aldım'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:51

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:51

BKM'nin prestij projelerinden Bir Cumhuriyet Şarkısı, Türkiye'nin ilk operası Özsoy’un yazılış hikâyesini çarpıcı ve duygusal bir dille beyazperdeye taşıyor. Ertan Saban'ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı film, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan önemli bir kültür devrimine mercek tutuyor.

Filmde Atatürk'e hayat veren başarılı oyuncu Ertan Saban, rolüne hazırlanırken tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan destek aldığını anlattı.

Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuk olan Saban, "İlber hocayı çok severim, aile dostuyuz. Sinirli olmadığı zamanlarda ararım ve bana bilinmeyen ama ilginç bilgiler verir. Bu bilgileri birkaç sahnede kullandık, ama neler olduğunu sormayın" diyerek filme dair merak uyandırdı.

BKM’nin büyük bir özenle hazırladığı Bir Cumhuriyet Şarkısı, Türk operasının temellerini atan Özsoy operasının yaratılış sürecini ve bu eserin kültürel bağlamını gözler önüne sererken, izleyicilere Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanatsal devrimi de aktarıyor.