Victor Osimhen'den Atatürk paylaşımı
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Victor Osimhen, 10 Kasım 1938 günü yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma mesajı paylaştı.
Galatasaray'ın yıldızı, sosyal medya hesabından "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takım da sosyal medya hesabından 10 Kasım dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz…" mesajını verdi.
Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #victor osimhen #mustafa kemal atatürk #10 kasım
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