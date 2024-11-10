Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Yağmura rağmen binlerce yurttaş Dolmabahçe'ye akın etti

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:16

İstanbul'da Ata’sını anmak isteyen çok sayıda yurttaş Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar Atatürk'ün yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasını ziyaret etmek için sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah 07.00 itibarıyla ziyarete açılan odayı ziyaret eden yurttaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağı ile çevresine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

09.05'TE RESMİ TÖREN

Saat 09.05'te Atatürk'ün odasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katıldığı resmi tören düzenlendi.

Törenin sona ermesiyle oda yeniden ziyarete açıldı.

Akpolat törenin ardından X hesabı üzerinden ''Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasında yapılan resmi törenle andık ve O’na olan minnet ve şükranımızı bir kez daha ifade ettik. Değerlerini ilelebet yaşatacağız'' paylaşımını yaptı.

YAĞMURA RAĞMEN İNSAN SELİ

Sağanak yağışa rağmen Dolmabahçe’nin etrafını dolduran yurttaşlar saat 9’u 5 geçe sirenler ve kornalar eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk’ün odasındaki ve Anıtkabir’deki anma törenleri sarayın önünde kurulan dev ekranda eş zamanlı olarak gösterildi.

Yurttaşlar duygularını şu şekilde ifade etti:

"YAĞMURA RAĞMEN İNANILMAZ BİR COŞKU VAR"

Kenan Taşkın: Biz Mersin'den geldik 3 günlüğüne. Özellikle bugüne getirdik gelme günümüzü. Çocuklarımla birlikte katıldık. Öncelikle Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün herkes burada, görüyorsunuz yağmura rağmen inanılmaz bir coşku var. Burada serbestçe gezmemizi, serbestçe konuşmamızı, özgürce yaşamamızı sağlayan Atatürk'ü minnetle anıyorum. Evlatlarımı da Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti sevgisiyle büyüteceğiz. İnşallah önümüzdeki nesiller Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, ne zor şartlar altında insanlarımızın bugüne getirdiğini anlayacaklar. Biz Cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağız ve bu şekilde yaşayacağız. Buraya gelen, katılan tüm insanlarımıza da saygılarımı sunuyorum, bu yağmurda. Sabah saat 7'de açıldı, yaklaşık 1,5 saattir bekliyoruz. Gerekirse 10 saat, 20 saat de bekleyip içeride Atamızı ziyaret edeceğiz.

?Bir aile: Sonsuz saygı. Özlüyoruz. Minnetle anıyoruz Ata'mızı, bugün buradayız. Oğlumuzu da getirdik. Duygularımız yoğun. Söyleyecek çok şey var aslında, üzüntü, gurur. Cumhuriyeti bize armağan eden Ata'mızı anmanın gururunu yaşıyoruz. Çok duyguluyuz. Oğlum Balıkesir'den geldi, anmak için.

"KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ, UNUTULDU GİTTİ AMA O UNUTULMADI VE UNUTULMAYACAK"

Sırada bekleyen yurttaşlardan biri, "Unutturamayacaklar, uğraşmalarına gerek yok. Sabahın 6'sında 7'sinde kalkıp Çatalca'dan geldik buraya. Zamanı yenmiş bir liderden bahsediyoruz. Kimler geldi kimler geçti, unutuldu gitti ama o unutulmadı ve unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Tülay Tecimer: Cumhuriyet’in imkanlarıyla okumuş bir kadın olarak minnet ve şükranlarımı sunmaya geldim. Özlemle, saygıyla, minnetle anıyorum. Burada olmak çok büyük gurur veriyor bana.

Şahin Temeloğlu: Anlatacak gibi değil. Saat 7 buçukta yola çıktık. Bu kalabalığı görünce daha çok da duygulandık. Ne kadar karalamaya çalışsalar da, çok fazlasıyla ortaya çıkartıyorlar, o yönden sevinçliyiz. Daha da güzel olacak inşallah.

Ayhan Erik: Ailecek geldik ve çok mutluyuz, çok gururluyuz. Her gün Atatürk'ün bilinciyle yatıp kalkıyoruz. Artık çok daha önemli, bu bilinç bizde güçlenmeye başladı. Her zaman varız, Atatürk'ün askerleriyiz.

Tuncer Genç: Ne diyebiliriz ki, çok duygusal bir gün. O kadar yoğun duygular yaşıyorum ki. Atatürk çok zor şartlarda ülkemizin temelini güçlü bağlarla kurdu.Bizlere düşen Ata'mızın izinden, gösterdiği yoldan gitmek. Bu sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz. Duyguluyuz. Bugün yaslı, üzüntülü bir gün bizim için.