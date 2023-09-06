Sosyalist solda iki partiden birleşme kararı
Türkiye sosyalist hareketi saflarında bulunan iki parti yollarını birleştiriyor. Sosyalist Cumhuriyet Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 birleşme kararı aldı.
Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi'nin öncülü İşçi Partisi'nden istifa eden bir grup tarafından kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 birlik kararı aldı.
Birleşme kararı iki partinin de resmi sosyal medya hesaplarından "Birleşiyoruz! Bölünmeye, ayrışmaya, küçülmeye dur diyoruz! Sosyalistlerin birliğine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Vatan, Cumhuriyet, Emek temelinde bir araya geliyoruz" denilerek duyuruldu.
Buna göre karar 9 Eylül Cumartesi günü Ankara Çankaya'daki Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi'nde ilan edilecek.
Birleşiyoruz!— Sosyalist Cumhuriyet Partisi (@scpresmi) September 5, 2023
Bölünmeye, ayrışmaya, küçülmeye dur diyoruz! Sosyalistlerin birliğine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Vatan, Cumhuriyet, Emek temelinde bir araya geliyoruz.
Tarih: 9 Eylül Cumartesi
Saat: 09.00
Yer: Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi Ankara/Çankaya pic.twitter.com/iTNdV84r8q
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