Sosyalist solda iki partiden birleşme kararı

Türkiye sosyalist hareketi saflarında bulunan iki parti yollarını birleştiriyor. Sosyalist Cumhuriyet Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 birleşme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:51
Sosyalist solda iki partiden birleşme kararı
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Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi'nin öncülü İşçi Partisi'nden istifa eden bir grup tarafından kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 birlik kararı aldı.

Birleşme kararı iki partinin de resmi sosyal medya hesaplarından "Birleşiyoruz! Bölünmeye, ayrışmaya, küçülmeye dur diyoruz! Sosyalistlerin birliğine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Vatan, Cumhuriyet, Emek temelinde bir araya geliyoruz" denilerek duyuruldu. 

Buna göre karar 9 Eylül Cumartesi günü Ankara Çankaya'daki Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi'nde ilan edilecek.

 


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TKP 1920 Sosyalist Cumhuriyet Partisi sosyalist

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