Soylu açıkladı: Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında da bilgi veren Soylu, "Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var" dedi.

"İKİ YÖNTEM VAR..."

Soylu, şöyle konuştu:

"Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Dün itibariyle orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Ankara'da gözaltına alınan öğretmenlere yönelik polis saldırısına ilişkin de konuşan Soylu, yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de eksiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin."