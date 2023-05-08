Süleyman Soylu'nun tanıttığı KİM uygulaması nedir? KİM uygulaması neden tepki çekti?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:28

Güncelleme: 08.05.2023 - 19:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonunda yüklü olan KİM uygulamasını tanıttı. Uygulamanın içeriği dikkat çekerken, ‘’KİM uygulaması nedir? KİM uygulaması neden tepki çekti?’’ soruları en çok aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar…

KİM UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre, 'KİM' diye adlandırılan uygulama, akıllı telefondan fotoğrafı çekilen kişinin çektiği 2 saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebiliyor.

KİM UYGULAMASI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Soylu'nun, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" diye açıkladığı uygulama, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı iddiasıyla hukukçuların ve siyasetçilerin de tepkisine neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Avukat Sevgi Erarslan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, videoyu alıntılayarak, "Şimdi buraya uzun uzun bunun nasıl anayasaya, mevcut hükümet döneminde kabul edilen 6698 sayılı Kanun’a ve imzacısı olduğumuz yine mevcut hükümet döneminde onaylanan 108 sayılı Sözleşme’ye aykırı olduğunu anlatırdım ama ne fayda. Lüzum yok." dedi.



CHP'li Gürsel Tekin ise uygulamanın Apple marka telefon üzerinden çalıştırması nedeniyle, "Bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm verilerini Amerika’ya açmak olduğunu biliyorsunuz değil mi?" diye sordu ve bunun suç olduğunu savundu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş-Direktörü Veysel Ok uygulamayla ilgili, Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Hangi yasaya göre insanların kişisel bilgileri elde edilmiş/ depolanmış? İnsanların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde depolanması, elde edilmesi suç değil mi? Hiçbir şekilde güvenli olmayan telefona app şeklinde nasıl yüklemiş? Bu uygulama başka kaç kişide var?" sorularını sordu.

Polis Sendikası adlı Twitter hesabıysa, "Devletin sadece istihbarat birimleri ve TEM şube tarafından kullanılabilen program parti mensubu bir bakan tarafından telefona yüklenmiş ve vatandaşla paylaşılıyor. Ekranda KİM olarak yazan program emniyette gözcü olarak bilinir ve sadece istihbarati çalışmalarda kullanılabilir." şeklinde bir paylaşım yaptı.







