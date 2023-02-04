Soylu, Akşener'i hedef aldı: 'Hangi gün satacağım' diye bekliyor, hiç güvenilmez

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:50

Aydın Atatürk Meydanı'nda "toplu açılış töreni" adı altında düzenlenen AKP mitinginde sözü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aldı.

Konuşmasında, ülkenin etrafının "ateş çemberi"ne çevrildiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Suriye'den Irak'a, Afganistan'dan Pakistan'a, Yemen'den Filistin'e, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar etrafımızdaki coğrafyayı ve kardeşlerimizi yoksulluğa ve mahzunluğa ittiler. Yapmadıkları kalmadı. İstedikleri bir tek şey vardı, Anadolu coğrafyası ayakta durmasın, bu büyük millet ayakta durmasın. Bu büyük millet etrafındaki coğrafyaya, dünyaya, insanlığa umut olmasın, ümit olmasın diye her şeyimize dokundular. Yapmadıkları kalmadı. Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Başbakanı olduğunda, bu ülke on gün sonrasını, bir ay sonrasını göremiyordu."

"ERDOĞAN'IN DEVRİMİNDE HERKES KENDİSİNİ İFADE ETTİ"

Küçüklüğünde dedesiyle İstanbul'daki camilere gittiğini belirterek, Ayasofya ile ilgili anısını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizi kendi camilerimizde ezan dinlemekten, ezan okumaktan alıkoyan bir tablodan bugün bütün dünyaya 'Biz özgürüz, biz hürüz, biz bağımsızız diye bir Türkiye tablosu var. Allah'a hamdolsun. Tayyip Erdoğan sadece ATAK helikopteri yapmadı. Sadece insansız hava aracı yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece bu ülkede yatırımlar, şehir hastaneleri yapmadı. Tayyip Erdoğan, bu ülkede büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Amerika'nın da Avrupa'nın da tahammül edemediği budur. Bunu sizle beraber yaptı. Bu milletle beraber yaptı. O zihniyet devriminde herkes kendisini ifade etti."

"AKŞENER HİÇ GÜVENİLMEZ"

Konuşmasının devamında altılı masayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Soylu, Akşener ile daha önce siyaset yaptığını hatırlatıp "Doğru Yol'da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. 'Hangi gün satacağım' diye bekliyor. Hiç güvenilmez" diye konuştu.

"TEBRİK İÇİN SIRAYA GİRECEKLER"

Recep Tayyip Erdoğan'ın "insanlığın ümidi ve sevgilisi" olduğunu öne süren Soylu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs akşamı ne olacak biliyor musunuz? Dünyada şimdi tezgah kuruyorlar, büyükelçiliklerini, konsolosluklarını kapatıyorlar ya onların liderleri, siz gümbür gümbür sandıkları doldurduktan sonra Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşup 'Tebrik etmek istiyorum' diye sizin gücünüzün sayesinde diz çökecekler ve sıraya girecekler."



