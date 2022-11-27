Soylu duyurdu: 'Deprem olacak' söylentisi yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak

27 Kasım 2022 Pazar, 09:03

Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde saat 04.08’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent genelinde incelemelerini sürdürüyor.

Yurttaşlarla bir araya gelen Soylu, depremin yurttaşlar üzerindeki etkileri ile yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Depremin 4’üncü günü sonunda Düzce Valiliği’nde yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, hem yapılan çalışmalar hem de deprem olacağı yönündeki söylentiler hakkında bilgi verdi.

'KORKU SALMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

Bakan Soylu, 17 Ağustos ve 12 Kasım travmaları üzerinden Düzcelilere korku salmaya çalışan kişilerin deprem olacak söylentisi yaydığını belirterek, “Bu duyguyu istismar edenler var. 28 Kasım’da deprem olacağını, 2 Aralık tarihinde deprem olacağını bunun yetkililer tarafından ifade edildiğini ortaya koyanlar var. Bu geçmiş travmanın etkisini istismar edenler var. Elbette ki özet olarak söyleyeyim. Hiçbir yetkili 28 Kasım ya da 2 Aralık’ta deprem olacak sözünü paylaşmaz. İnsanları ürkütmenin anlamı yok. Bu dayanaksız ve mesnetsiz bir dedikodudur. Bu söz, söylenebilecek bir söz değildir. Düzce’de geçmiş depremlerin üzerinden Düzcelileri üzmeye ve korkutmaya gerek yok. Bunu yaşadığım için özellikle gittiğim birçok yerde dinlediğim için söylemek istedim. Bunun tamamı yalan, dezenformasyon ve korkutmaya yönelik bir ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

‘AZ HASARLI BİNALARDA VATANDAŞLARIMIZ OTURABİLİR’

Yurttaşların evlerine girmek istemediğini ancak yapılan tespit çalışmalarında az hasarlı olan binalarda vatandaşların gönül rahatlığı ile oturabileceğine kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Hasar tespitleri konusunda şu ana kadar toplam 23 bin 916 bina tarandı. 66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut, bağımsız bölüm derken buralarda depolar da, ahırlar da var. Bunlar tarandı. 4 bin 990 ticarethane tarandı. Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. Bağımsız bölüm olarak 43 acil yıkık, toplamda 478 ağır hasarlı ve acil yıkık bağımsız bölüm var. Bunlar yıkılacaklar. Bu binalara girmek mümkün değil. Buralarda eşyaları almaları gerekenleri aldırıyoruz. Konut olarak 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Yani ağır hasarlı ve acil yıkık binalar yıkılacak. Biz bunlara yaklaştırmıyoruz.

Bugünden itibaren yıkmaya başladık. Az hasarlı 2 bin 548 bina var Toplamda 9 bin 446 kontu var. Şu ana kadar 56 bin 266 taramada. Az hasarlı derken de aydınlatmam gerekir. Az hasarlı yapısal bir sorun değildir. Az hasarlı boya, sıva çatlağı, kırık dökük gibi binanın kendi yapısal sürecinde olmayan ve onu depreme dayanıksız hale getirecek bir sorun değildir. Doğal olarak bu 51 bin 925 bağımsız bölüm var. 44 bin 71’de hasarsız konut var. Hasarsız 44 bin 71 daireye oturabilirler. Biz ağır hasarlılara sokmuyoruz. Orta hasarlı olsa da sokmuyoruz. Orta hasarlı yok zaten. Orta hasar güçlendirilmesi gereken bina var demektir.

Düzce’de ya az hasarlı ya orta hasarlı var. Az hasarlı yapısal sorun değil. Dün ve bugün ciddi çadır talebi geldi. Bunu karşılamaya çalışıyoruz. Bununda kaygılardan, deprem olacak mı kaygısından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hemşerilerimiz hasarsız binalarda oturabilirler. Az hasarlı binalar yapısal sorunlar olmayan binalardır. Ağır hasarlı binalara zaten vatandaşlarımızı sokmuyoruz."

"28 KASIM VE 2 ARALIK’TA DEPREM OLACAK SÖYLENTİSİ YALAN"

Bakan Soylu, 28 Kasım ve 2 Aralık tarihinde deprem olacak söylentisinin yalan olduğunu tekrarlayarak, "Özet olarak 28 Kasım ve 2 Aralık’ta deprem olacak söylentisi yalandır. Bizim bunu bilmemiz mümkün değildir. Bu dedikodudur. Az hasarlı binalara girmekte bir sakınca yok. Biz yapımında onlara yardımcı olacağız" dedi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"‘Ben konutumdan şüphe ediyorum, siz bunun kontrolünü tekrar yapar mısınız?’ diyenler biz bunu tekrar yaparız. Gönül tatmin olana kadar yaparız. 1 kere hasarsız deriz, 2 kere hasarsız deriz. Biz yorulmayız. Bu süreci birlikte tamamlamamız lazım. Tekrar müracaat etsinler. Bunu hep birlikte sağlama kabiliyetine sahibiz. İsteyene tekrar tespit yaparız. Şu ana kadar 92 deprem kaynaklı hastanelere müracaatlar söz konusuydu.

Çeşitli ameliyatı ve tedavisi devam eden 10 hastamız var. 4 bin 104 personel hala çalışıyor. 951 araç şu anda mevcut ve var. Şu ana kadar 29 milyon ödenek geldi. Bugün sayın Milli Eğitim Bakanımız birtakım okulların yeniden yapılacağını söyledi. Onlar bunların içinde değil. Bu para sadece ilk ağızda gönderilen ödenekler. İlk çalışmalarda gönderilen ödenekler."

‘DEPREM OLACAK DEDİKODUSU YAYANLARA İŞLEM YAPILACAK’

28 Kasım ve 2 Aralık tarihinde deprem olacak dedikodusu yayanlar hakkında adli işlem başlatılacağını söyleyen Soylu, "Özellikle Siber Suçlar Daire Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürümüz burada bunu da değerlendirdik. İlk günden itibaren gerekli tespitler yapılıyor. Adalet Bakanlığımız gereğini yerine getiriyor. Bizim buna taviz vermemiz mümkün değil. Burada hakikaten bir şarlatanlık üretiliyor. Ben biraz önce kenara çekildim. Bir bilim insanı bir şeyler anlattı. Benim onunla ilgili görüş ortaya koymam mümkün değil. Ama birisi ‘deprem olacak’ diyor. Bunun izahı mümkün değil. Bunun üzerinden bir istismar elde edip ya beni bağışlayın sapkın bir hazzını tatmin etmeye çalışıyor ya da toplumu farklı bir yere itmeye çalışıyor. Bizde gereğini yaparız" diye konuştu.