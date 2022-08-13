Soylu: 'Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Suriye'ye ilişkin "Hiç söylemediğimiz bir sözü Kuzey Suriye’de yaymaya çalışıyorlar" diyerek bazı görseller paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'ye ilişkin "muhaliflerle rejim arasında barış olmalı" sözleri sonrası ülkenin TSK ve ÖSO kontrolündeki bölgelerindeki bazı gruplar tarafından Ankara aleyhinde başlatılan protestolar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilginç bir açıklama geldi.
Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "hiç söylemediği bir sözün Suriye’nin kuzeyinde sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışıldığını" belirtti.
Kendisi tarafından söylendiği iddiasıyla sosyal medyada kimi hesaplarca dolaşıma sokulan ve Türkçeye "Güney'i Ghouta'yı, Halep'i terk edince devrimini terk eden Suriye muhalefetidir ve biz de bizden fazlasını yapamayan komşu bir ülkeyiz" ifadeleriyle çevrilen Arapça sözlerin yer aldığı görselleri paylaşan Soylu, şöyle dedi:
“Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur.”
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