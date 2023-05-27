Soylu hedef aldı EGM harekete geçti! Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yayınlanma: 27.05.2023 - 22:33

Güncelleme: 27.05.2023 - 22:34

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi.

Kaftancoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne saatler kala sandık başkanları, görevliler ve müşahitlere uyarılarda bulunmuş ve şu paylaşımı yapmıştı:

"Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükrüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira"

SOYLU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Bu uyarının ardından Süleyman Soylu ise, şu ifadelerle Kaftancıoğlu'nu hedef almıştı:

"Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…"