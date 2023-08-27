Soylu'dan betona gömülen Yassıada'da 'yemek' haberine yalanlama: Cumhuriyet'i de hedef aldı
Yassıada'nın betona gömülüp milyonlarca liraya mal olarak dönüştürüldüğü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dair yapılan bir haber AKP'li milletvekili Süleyman Soylu’yu kızdırdı. Haberi "yalanlayan" Soylu, hızını alamayıp gazetemizin aralarında olduğu bağımsız medya organlarını hedef aldı.
AKP iktidarının "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adı verip betona gömdüğü Yassıada'nın yeni haliyle ilgili bugün yapılan bir haber AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu kızdırdı.
BirGün gazetesinde yer alan haberde, Yassıada'nın milyonlarca kaynak aktarılarak dönüştürüldükten sonra halkın ilgisini çekmediği, öte yandan Bilal Erdoğan ve Süleyman Soylu gibi isimlerin yemek yemek ve gezmek amaçlı adayı ziyaret ettiği belirtiliyordu.
Bakanlık görevinden alındıktan sonra kürsülerde görünmeyen Soylu, sözkonusu habere ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir "açıklama" yaptı. Soylu, "Eşimle Yassıada’da, iki yıl önce müzeye gittiğimi ben paylaştım. Ama yemek yemeğe gittiğim yalanını magazinleştirenlerin mesleki ahlakı olmadığı malumdur" dedi.
Ancak eski İçişleri Bakanı'nIn haber üzerine açıklamaları "yalanlama" ile sınırlı kalmadı. Soylu, paylaşımında haberi yapan BirGün'le birlikte gazetemiz Cumhuriyet'in de yer aldığı bir dizi yayın kuruluşunu hedef alıp şu ifadeleri kullandı:
"Görevden ayrıldıktan sonra DA
Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Halk TV, T24…
14-28 Mayıs yenilgisinin etkisiyle,
Tam da beklediğimiz gibi sipariş itibarsızlaştırma “haber”lerine devam ediyor."
Görevden ayrıldıktan sonra DA— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2023
Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Halk TV, T24…
14-28 Mayıs yenilgisinin etkisiyle,
Tam da beklediğimiz gibi sipariş itibarsızlaştırma “haber”lerine devam ediyor.
Ortak nefret ettikleri kelimelerden derleme;
Yassıada, “AKP”, Cami, İmam, Süleyman… https://t.co/G0dJCp7bmt
Haberde, adada bulunan işletmelerde çalışanların "Adaya neredeyse hafta içi kimse gelmiyor. Hafta sonu az sayıda insan gelse de hafta içi adanın hiç ziyaretçisi yok. Adaya Bilal Erdoğan gezmeye geldi. Onun haricinde Süleyman Soylu eşi ile gelip akşam yemeği yedi ve gitti. AKP’li siyasetçiler de bu şekilde geliyor sadece. Ada Albayrak Grubu’na devredildikten sonra idari bölümlerdeki Atatürk resimlerini indirdiler. Özellikle kadın personele yönelik mobbing yapmaya başladılar” şeklindeki beyanları yer alıyordu.
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