Osman Kavala kararına siyasilerden tepki: 'Bu karar mahkemenin değil, Saray'ın kararı'
Gezi Parkı davasında, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı. Bir sonraki duruşma için 21 Mart'a tarih verildi. Söz konusu karara sosyal medyadan tepki gösteren siyasi isimler, "Hepimiz biliyoruz ki bu karar mahkemenin değil, Saray'ın kararıdır" ifadelerini kullandı.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından; 1 Kasım 2017 yılından bu yana tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 52 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.
Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görülmesine karar verdi.
Gezi-Çarşı davasının tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala, 1575 gündür cezaevinde.
SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ: 'BİR DELİL KIRINTISI BİLE YOK'
Gelişmelerin ardından birçok siyasi isim, söz konusu karara sosyal medyadan tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur" ifadelerini kullandı. Özel, "Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor. Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor" dedi.
Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur.#OsmanKavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 21, 2022
Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor.#OsmanKavalayaÖzgürlük https://t.co/MoP0AglykN
'MAHKEMENİN DEĞİL, SARAYIN KARARI'
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine bir tepki de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başarır, "Hepimiz biliyoruz ki bu karar mahkemenin değil, Saray'ın kararıdır!" dedi.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 21, 2022
Daha önceden birleştirilen Çarşı ve Gezi Parkı davaları ise yeniden ayrıldı.
Hepimiz biliyoruz ki;
Bu karar mahkemenin değil, sarayın kararıdır!#OsmanKavala
'KANIKSAMAYACAĞIZ'
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, söz konusu kararı değerlendirdiği bir video paylaşarak, "Arkadaşımız Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Verdiğiniz hukuksuz kararları kanıksamayacağız. Türkiye’yi uçurumun dibine getirirken sabıka kaydınızı genişletmeye devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Arkadaşımız #OsmanKavala yine tahliye edilmedi.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) February 21, 2022
Verdiğiniz hukuksuz kararları kanıksamayacağız.
Türkiye’yi uçurumun dibine getirirken sabıka kaydınızı genişletmeye devam ediyorsunuz.#FreeOsmanKavala#OsmanKavalayaÖzgürlükhttps://t.co/VLMh9BJagf
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