Osman Kavala kararına siyasilerden tepki: 'Bu karar mahkemenin değil, Saray'ın kararı'

21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:58

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından; 1 Kasım 2017 yılından bu yana tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 52 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görülmesine karar verdi.

Gezi-Çarşı davasının tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala, 1575 gündür cezaevinde.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ: 'BİR DELİL KIRINTISI BİLE YOK'

Gelişmelerin ardından birçok siyasi isim, söz konusu karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur" ifadelerini kullandı. Özel, "Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor. Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor" dedi.

Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur.#OsmanKavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor.



Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor.#OsmanKavalayaÖzgürlük https://t.co/MoP0AglykN — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 21, 2022

'MAHKEMENİN DEĞİL, SARAYIN KARARI'

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine bir tepki de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başarır, "Hepimiz biliyoruz ki bu karar mahkemenin değil, Saray'ın kararıdır!" dedi.

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Daha önceden birleştirilen Çarşı ve Gezi Parkı davaları ise yeniden ayrıldı.



Hepimiz biliyoruz ki;

Bu karar mahkemenin değil, sarayın kararıdır!#OsmanKavala — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 21, 2022

'KANIKSAMAYACAĞIZ'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, söz konusu kararı değerlendirdiği bir video paylaşarak, "Arkadaşımız Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Verdiğiniz hukuksuz kararları kanıksamayacağız. Türkiye’yi uçurumun dibine getirirken sabıka kaydınızı genişletmeye devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.