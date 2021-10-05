Soylu'dan savunma sanayiine: Kâr marjlarını aşağı çekmemiz gerek

05 Ekim 2021 Salı, 17:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 3’üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne katıldı.

Fuarda stant kuran firmalar ile yakından ilgilenen Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığından, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne kadar, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza kadar, AFAD’a kadar tüm kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışmanız bizim temel beklentimizdir. Kullanmak istediğiniz, denemek istediğiniz, tecrübe etmek istediğiniz her noktaya açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“KAR MARJLARINI AŞAĞIYA DOĞRU ÇEKMEMİZ GEREK”

Yerli ve milli üretim konusunun önemli olduğu kadar maliyetin de önemli olduğunu söyleyen Soylu, “Yerlilik ve millilik konusunda da sizin üretiminiz açısından pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız olduğunu ve buna bu şekilde baktığımızı da ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde, maliyetlenmeler ilk maliyetlenme gibi değil artık. Rekabeti daha iyi aşabilmek, bizim bu konularda sahamızı daha çok genişletebilmek için biraz maliyetleri ve kar marjlarını aşağıya doğru çekmemiz gerek. Bunu da şunun için söylüyorum evet az kullanırken ilk yatırım maliyetlerinizi biraz yüksekte tutmanızı kabul edebiliriz. Ama şimdi ürünlerinizin birçok alanda yaygınlaştığını görüyoruz. Eğer bu yaygınlaşmayı görüyor isek maliyetleri bizim açımızdan da biraz daha aşağıya çekmenizin faydalı olabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

"EMRİNİZE AMADEYİZ"

Her zaman savunma sanayii şirketlerine bakanlık olarak yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Bakan Soylu, “24 saat size kapımız açık. Bizim kurumlarımızda da bir haksızlık, bir eksiklik veya eksik bilgiden kaynaklanan bir değerlendirme veya tercih görürseniz bizatihi onlarla da konuşun. Bizim yapmamız gereken Türkiye içerisindeki bu üretimleri arttırmaktır. Bunu lütfen bir seremoni cümlesi olarak düşünmeyin emrinize amadeyiz. Siz ne kadar iyi yaparsanız memleketimiz o kadar güçlenir. Siz ne kadar iyi yaparsanız gelecek nesillerimiz ve gençlerimiz sizin mesleğinizi kendilerine ait cazibe mesleği olarak görürler. Siz ne kadar iyi yaparsanız memleketimizin dışa bağımlılığı o kadar azalır. Bunların her birisi ihraç kalemi olarak bizim ülkemizi daha fazla güçlendirme kabiliyetine sahip olur, ülkemizin ve milletimizin özgüvenini arttırır” şeklinde konuştu.