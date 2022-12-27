Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı hakkındaki çarpıcı iddiayı gündeme getirdi: 'Doğru mu kesecek, yırtıp atacak mısınız?'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Özdağ mesajında, Erdil'in geçen günlerde Viyana'ya gittiğini belirterek tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluştuğunu söyledi.
Özdağ söz konusu iddiada Erdil'in, "Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız" dediğini aktardı. Zafer Partisi Genel Başkanı, "Doğru mu Sabri Bey kesecek, yırtıp atacak mısınız?" sorusunu yöneltti.
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
"İddia o ki geçtiğimiz günlerde Viyana'ya giderek, oradaki tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil şöyle dedi; 'Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız!' Doğru mu Sabri Bey, kesecek, yırtıp atacak mısınız?"
İddia o ki geçtiğimiz günlerde Viyana'ya giderek, oradaki tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil şöyle dedi; "Bu cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız!'— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 27, 2022
Doğru mu Sabri bey, kesecek, yırtıp atacak mısınız? pic.twitter.com/nQH4E5pO65
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