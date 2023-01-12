Emin Şen: Soylu’ya danışmanlık verdiğim doğru

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 18:36

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 19:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'trol ordusu' hakkındaki ayrıntıları anlattı.

Özel, Soylu'nun trol ordusunu Emin Şen isimli lişinin yönettiğini ileri sürerek "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin Emin Şen'den ilk açıklama geldi. Odatv’den Uğur Can Biçer’e konuşan Şen, "Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru" dediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel bugün Meclis'teki konuşmasında Emin Şen hakkında şunları söyledi:

"Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir.

Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013 yılındaki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020'de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım filminde bile gözüküyor.

Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük."

BAKANLIK İDDİALARA YANIT VERDİ

Özel'in iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İçişleri'nin açıklaması sorulan CHP'li Özel ise, "İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında göreve başladığı tarih yazıyor. 2020 yılına kadar... Hala sitesinde var. İçişleri Bakanlığı'nın müşaviri! Şimdi Soylu mümkün olduğu kadar geriye dönük istifa dilekçesi çıkartır. Diyelim istifa etti, internet sitemizi güncellemedik diyecekler. Kendisi de bakan müşaviri olduğunu yazmış, öyle çalışmış. Bakan müşaviri unvanını verip, resmen müşavir maaşı ödemek yerine başka bir çözüm buldularsa, bu sadece muazzaya işaret eder. Kendisi resmi sitede bakan müşaviri ve çok fazlasını yapıyor. Şu an siteden gösteriyorum size! Hala bakan müşaviri" yanıtını verdi.

BAKANLIKTAN BU KEZ EMİN ŞEN AÇIKLAMASI GELDİ

Emin Şen isimli şahsa ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şular kaydedildi:

"CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir.

Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

EMİN ŞEN BAKANIMIZIN YILLARDIR SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTMEKTEDİR

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır soyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."