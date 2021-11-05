Soylu'ya 'uzman çavuşlar ve uyuşturucu ticareti' soruları
Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 4 uzman çavuşun uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanmasından ardından konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'na soruldu.
Şanlıurfa'da uzman çavuş Hanifi N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 uzman çavuş ile 1 sivil tutuklandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan Dağ, "Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunu haline gelen madde bağımlılığı, toplumun büyük bir kesimine ulaşmış durumdadır. Özellikle bölge kentlerinde uyuşturucunun toplumda bilinçli bir şekilde yaygınlaştırıldığı görülmektedir. Madde bağımlılığın her geçen yıl daha çok artması, bağımlılıkla mücadelenin yetersiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Sorunu çözmeye yetkili olan hükümet, bu anlamda sorunun kendisi haline gelmiştir. Hem çevre ülkelerin uyuşturucu ticaretinde Türkiye’yi transit ülke olarak kullanması; hem de ülkede bulunan mafya, çete ve kimi devlet görevlilerinin birinci elden uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yaptığı sıkça gündemdeki yerini korumaktadır" dedi.
BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI MI?
Son olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Kasım 2021 tarihinde Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan 55 AAT 802 plakalı araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildiğini ve araçta bulunan Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olan uzman çavuş Hanifi N. gözaltına alındığını belirten HDP'li milletvekili, "Hanifi N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde oturan Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü ifade etmiştir. Hanifi N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını itiraf etmiştir" hatırlatmasında bulunup Soylu'ya şu soruları yöneltti:
Bu bağlamda;
1. Bakanlığınız, olaya ilişkin Diyarbakır Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda soruşturma yürütmüş müdür?
2. Bakanlığınız artan uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı ve bağımlılığa karşı ne tür politikaları aktif bir şekilde yürütmektedir?
3. Bölge kentlerinde başta asker ve polis olmak üzere, devlet görevlilerinin uyuşturucu ticareti veya kaçakçılığı yapması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi gerçekleşmektedir?
4. Son beş yılda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup olan kaç asker uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı sebebiyle gözaltına alınmıştır?
5. Son beş yılda ülkemizde uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı kaçtır? Bunların illere ve yıllara göre dağılımı nasıldır?
6. Yurt dışında çeşitli ülkelerdeki operasyonlarda yakalanan ve varış rotası Türkiye olarak açıklanan uyuşturucu operasyonlarının Türkiye ayağına dönük son beş yılda kaç operasyon gerçekleşmiştir? Bunlarla ilgili kaç kişi yakalanmıştır?
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