Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya: Prison Break izlemiş olsan bile kaçışın yok

04 Kasım 2021 Perşembe, 21:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 yıllık AKP iktidarına, ünlü İspanyol dizisi 'La Casa De Papel'li göndermesiyle başlayan sosyal medya atışması devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, La Casa De Papel dizisinin final sezonuna ilişkin tanıtımı alıntılayarak “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef” demişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yanıt vermişti.

Ardından Soylu'ya bir çok CHP'li isim, #NarcosSoylu etiketini kullanarak uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la göndermede bulunmuştu.

"PRİSON BREAK İZLEMİŞ OLSAN BİLE KAÇIŞIN YOK"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine bugün yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Soylu'nun paylaşımını alıntılayan Başarır, "Sandık gelip iktidar olduğumuzda, Prison Break izlemiş olsan bile kaçışın yok" ifadesini kullandı.