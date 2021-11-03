Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması: CHP birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün anketlerde AKP'nin açık ara birinci parti olduğunu belirterek, "Kim hangi ankete bakmak istiyorsa baksın. CHP'nin oyu da bir milim çıkmıyor, muhalefette olmasına rağmen, bu kadar algı operasyonlarına rağmen. CHP, HDP'nin toplamı da yüzde 35'in üstüne çıkmıyor." dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketleri ile ilgili konuya cevap verdi. Kamuoyu yoklamalarına da değinen AKP’li Kurtulmuş, CHP’yi birinci parti olarak gösterilmesine itiraz ederek, “AK Parti Türkiye'de birinci partidir” iddiasında bulundu.
Kurtulmuş, CHP’nin oylarının ‘milim artmadığını’ savunarak şu ifadeleri kullandı:
MUHALEFETE ADAYLARI SORDU
“Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir. CHP'nin oyları muhalefette olmasına rağmen bir milim yukarı çıkmıyor. Ankette CHP birinci partiymiş algısı beyhude çaba. Hangi ankete bakarsanız bakın birinci parti AK Parti'dir. Milletimiz eleştirilerde bulunuyor ama konuştuğumuzda 'Bunları AK Parti'den başka çözecek yoktur' diyor. Belediye Başkanı adayı olmak başka bir şeydir ama Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunuzda millet sormayacak mı terörle mücadelede ne yapacaksın? Bu partilerin hepsi arasında farklılıklar ortaya çıkmayacak mı? Fikirlerin farklı olduğunu düşündükleri bir ittifakın da Türkiye'yi yönetecek bir sayıya ulaşacağını da tahmin etmiyorum. HDP tarafı da 'ne demek oylarıma talip oluyorsun, oylarımı alacaksın ama varlığımız örtmeye çalışacaksın'... Erdoğan gitsin diyorsunuz da yerine ne gelecek, bunu söyleyemiyorsunuz. Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu aday olsun diyen CHP'liler oldu. İYİ Parti aday tanımlaması yaptı. Akşener hanımefendi 'Başbakanlığa talibim' dedi. Ben pürüz çıkarmayacağım, ihtilafları gördüğü için geri adımdı. Aday tespiti konusunda farklı kanaatler vardır. Bu da ikinci bir kriz potansiyeli taşıyor.”
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- 'Botuna Peker'i mi, Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
- Saray'dan iddialara ilk tepki
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Meral Akşener'den HDP çıkışı