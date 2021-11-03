Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması: CHP birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:30

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketleri ile ilgili konuya cevap verdi. Kamuoyu yoklamalarına da değinen AKP’li Kurtulmuş, CHP’yi birinci parti olarak gösterilmesine itiraz ederek, “AK Parti Türkiye'de birinci partidir” iddiasında bulundu.

Kurtulmuş, CHP’nin oylarının ‘milim artmadığını’ savunarak şu ifadeleri kullandı:

MUHALEFETE ADAYLARI SORDU

“Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir. CHP'nin oyları muhalefette olmasına rağmen bir milim yukarı çıkmıyor. Ankette CHP birinci partiymiş algısı beyhude çaba. Hangi ankete bakarsanız bakın birinci parti AK Parti'dir. Milletimiz eleştirilerde bulunuyor ama konuştuğumuzda 'Bunları AK Parti'den başka çözecek yoktur' diyor. Belediye Başkanı adayı olmak başka bir şeydir ama Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunuzda millet sormayacak mı terörle mücadelede ne yapacaksın? Bu partilerin hepsi arasında farklılıklar ortaya çıkmayacak mı? Fikirlerin farklı olduğunu düşündükleri bir ittifakın da Türkiye'yi yönetecek bir sayıya ulaşacağını da tahmin etmiyorum. HDP tarafı da 'ne demek oylarıma talip oluyorsun, oylarımı alacaksın ama varlığımız örtmeye çalışacaksın'... Erdoğan gitsin diyorsunuz da yerine ne gelecek, bunu söyleyemiyorsunuz. Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu aday olsun diyen CHP'liler oldu. İYİ Parti aday tanımlaması yaptı. Akşener hanımefendi 'Başbakanlığa talibim' dedi. Ben pürüz çıkarmayacağım, ihtilafları gördüğü için geri adımdı. Aday tespiti konusunda farklı kanaatler vardır. Bu da ikinci bir kriz potansiyeli taşıyor.”