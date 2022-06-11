Sözleri tartışma yaratan İYİ Partili İbrahim Hailil Oral'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na özür ziyareti

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları sonrası disipline sevk edilen İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral dün Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmeye ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Oral, Kılıçdaroğlu’nun “üslubunun çok kibar” olduğunu belirterek, “Keyif aldığımız bir sohbet oldu. Kemal Bey, işin, havuz medyasının çarpıtması olduğunun farkında olduğunu söyledi. ‘Siz hiç bundan dolayı üzüntü duymayın. Ben biliyorum, önünü keserler arkasını keserler bağlamından koparırlar’ dedi. Hiçbir sitemi yoktu. Kemal Bey’in beni rahatlatması, teselli etmeye çalışması çok manidardı” dedi.

‘Partinin iç işi’

Oral, şunları söyledi: “İlahiyatçıyım. Benim Kürt olmam diğerinin Alevi olmasının hiçbir zaman önemli olmadığını söyledim. Bunların cumhurbaşkanlığında da önemli olmadıklarına işaret ettim. Ve kendisine ‘Altı genel başkanın ortak adayı siz olursanız, sizin için çalışmaktan zevk duyarım’ dedim. ‘Kim olursa olsun tek adam sultasından kurtulmak için hep birlikte çalışacağız’ dedik.” Oral, disiplin sürecinin görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu, “Konuşmadık. Disiplin süreci bizim partimizin iç işi. Partime hiçbir kırgınlığım yok. Verilecek her karara saygı duyarım” şeklinde yanıtladı.

Oral, katıldığı bir YouTube programında Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda “Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir” demişti.