Sözleri tepki çekti: AKP'de 'Nureddin Nebati' rahatsızlığı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, kayıt dışı (off the record) söylendiği öne sürülen sözleri AKP kulislerinde tepki çekti.
Lütfi Elvan’ın istifasının ardından göreve atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları konuşulmaya devam ediyor.
Bakan Nebati’nin, kayıt dışı (off the record) söylendiği öne sürülen “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” sözlerinin AKP kulislerinde tepkilere yol açtığı belirtildi.
"OFF THE RECORD BİLE SÖYLENMEZ"
Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan kulis haberde, AKP'li bir yetkilinin "Bu sözler off the record bile söylenmez" dediği aktarıldı.
Haberde, "Muhalefetin büyük tepki gösterdiği bu sözler AK Parti’de de rahatsızlık yarattı. Böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddi ve dikkatli olunması gerektiğini belirten bir yetkili, 'Bu sözler off the record bile söylenmez' dedi. AK Parti’de bakanın döviz kurundaki yükselişte dış müdahale etkisi olmadığı yönündeki sözlerine de itiraz vardı" ifadelerine yer verildi.
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