Sözlü tartışma fiziki müdahaleye dönüştü: Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP grupları arasında yaşanan sözlü tartışma vekillerin fiziki müdahalesine dönüştü. Bazı milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

Sözlü tartışma fiziki müdahaleye dönüştü: Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
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ANKA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 23:28

TBMM Genel Kurulu'nda Bakan Osman Aşkın Bak’ın konuşması sırasında AKP ve CHP grupları arasında sözlü tartışma vekillerin fiziki müdahalesine dönüştü.

CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile DEM Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

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Etiketler: #TBMM #TBMM Genel Kurulu #CHP

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