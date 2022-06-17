Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (17 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 37 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 104 bin 311 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 937 bin 908 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 9 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 383 lira 17 kuruş, satış fiyatı 12 bin 603 lira 57 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 116 milyon 195 bin 131 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 784 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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