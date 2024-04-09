Star yazarı Tosun: Ramazan'da gündüz lokanta ve kafe işletenler ile açıkta yiyip içenler saygısızdır

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:41

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:41

AKP'ye yakın Star gazetesinin yazarlarından, 22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, kafe ve lokanta sahipleri ile buralarda yiyip içen yurttaşları "Ramazan ayı nedeniyle oruç tutanlara saygı duymadıkları" iddiasıyla hedef gösterdi.

AKP'li Tosun'a göre Ramazan ayında gündüz vakti faaliyet göstermeyen devam eden kafe ve lokanta gibi işletmelerin sahipleri ile buralarda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayan kişiler "saygısızlık" ediyor.

Tosun, Ramazan ayının son gününde kaleme aldığı "Saygısızlık!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzda artık eskisi gibi Ramazan ayının geldiğini gösteren tezahürler kalmadı.

İnsanlar oruç tutmasalar bile hatta başka dine mensup olsalar bile Ramazan ayında yiyecek içecek mahalleri kapatılır ve açıktan kimse yiyip içmezdi. Hatta haram olan alkolün su yerine içildiği meyhaneler bile Ramazan ayında kapanırdı.

Şimdi meyhaneleri lokanta kafeleri geçtim beş vakitli namaz kılan lokanta sahiplerinin çayhane sahiplerinin bile Ramazan ayında gündüz hizmet verdiklerini görüyoruz.

Hatta hatta cami duvarının dibindeki işletmeler bile milletin gözünün içine baka baka oruçlu insanların gelip geçtiği gündüz vaktinde yemek ve çay servisi yapıyorlar.

Ramazan'a hürmeten gündüz kapalı tutan çok az sayıda lokanta/kafe sahiplerini tenzih ediyorum. Onları bu İslami insani ve medeni tutumları için tebrik ediyorum.

Onların dışında bu ülkede Ramazan'da gündüz lokanta kafe işletenlerin ve açıktan yiyip içenlerin Müslümanlara saygıda kusurlu olduklarını, medeniliğin ötekine saygı erdeminden yoksun olduklarını düşünüyorum."

Yazısında "İnsan hasta olabilir, mazereti olabilir, seferi olabilir, inanmayabilir, o yüzden oruç tutamayabilir. Ama tutanlara saygı için açıktan yememesi gerekmez mi? İnsana saygı, inanca saygı, ötekine saygı bunu gerektirmez mi?!" diyen Tosun, "Maalesef Ramazan'da gündüz o kadar çok yiyip içen var ki İslam şehri olan İstanbul ile batı şehirleri arasında bir fark kalmamış" yorumunda bulundu.







