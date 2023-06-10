Suat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç istifa mı etti?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:30

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:31

Partide üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, AKP’den istifa ettiğini açıkladı. Suat Kılıç'ın yaşamı ve neden istifa ettiği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. 1972'de Hüseyin ve Elmas çiftinin çocukları olarak Samsun'da doğan Kılıç, aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğunu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçirdi. İlköğrenimini Yeşilköy İlkokulu'nda, liseyi ise Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Pilot olmak için Hava Harp Okulu'na başvurmasına rağmen, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle sınavlara giremedi. Daha sonra üniversite tahsilini 1995'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kılıç, üniversiteden mezun olmadan bir süre önce Dünya Radyo'da bir gençlik programı sunmaya başladı. İki yıl süren radyo programcılığından sonra Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Karaman tarafından televizyonda çalışma teklifi aldı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra NTV'ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu 24 Saat adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999'da sabah programı sunucusu olarak Kanal D'ye geçti. Ancak daha sonra parlamento muhabiri olarak Kanal D'nin meclis bürosunda çalışmaya başladı.

Suat Kılıç, muhabirlik görevi sırasında 2002 Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AKP 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. AKP'nin Samsun'dan yedi milletvekili çıkarmasıyla birlikte, 22. dönemde en genç milletvekili sıfatıyla meclise girdi. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Daha sonra yapılan seçimlerde ise kalıcı olarak Divan'a seçildi. Bu dönemde AKP'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.

Kılıç, 2007'deki seçimlerde yine Samsun'dan AKP 3. sıra milletvekili adayı oldu ve seçimler sonucunda ikinci kez meclise girmeye hak kazandı. Ağustos 2009'da kabine değişikliği sonucunda boşalan AKP grup başkanvekilliğine seçildi.

Suat Kılıç, 2011 genel seçimlerinde bu kez Samsun 2. sıra adayı olarak gösterildi. Seçimler sonucunda meclise giren Kılıç, 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. Böylece 29. Gençlik ve Spor bakanı olurken, yeni kabinenin de en genç bakanı oldu. Ertesi gün görevi Faruk Nafiz Özak'tan devraldı.

Suat Kılıç, İstanbul 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı kapsamındaki bir tanıtım projesi için, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

SUAT KILIÇ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Eski bakan Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada “AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.