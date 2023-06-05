Yeni CHP MYK üyesi Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:56

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni Doğa Hakları sorumlusu oldu. Semra Dinçer'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SEMRA DINÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1966 Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar inşaat ve turizm sektöründe yöneticilik görevi yaptı. Dinçer, 2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören ilçe örgütünde aktif olarak görev yapmaktadır. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce CHP'nin gerçekleştirmiş olduğu ön seçimde Ankara ikinci bölge 5. sıradan Milletvekili Adayı olarak seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Semra Dinçer, evli ve iki çocuk annesidir.