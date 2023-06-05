Yeni CHP MYK üyesi Neslihan Hancıoğlu kimdir? Neslihan Hancıoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:52

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:52

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni Genel Sekreter'i Neslihan Hancıoğlu oldu. Neslihan Hancıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NESLIHAN HANCIOĞLU KİMDİR?

Neslihan Hancıoğlu, 1 Ocak 1963'te Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1988-2007 yılları arasında Şekerbank'ın Bafra ve Samsun şubelerinde yönetici olarak çalıştı.

2009 yılında CHP'ye katıldı. 2010 yılında CHP İlkadım ilçe kadın kolları başkanı seçildi. 2015 yılı genel seçimlerinde 3. ve 4. sıralardan milletvekili adayı oldu. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Samsun milletvekili seçildi.