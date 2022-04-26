Suç örgütüne yönelik 'Konumcular' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Konumcular' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, liderliğini Ö.D'nin yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadının yöneticisi M.A.G. ve fuhuş vaadiyle dolandırıcılık kanadını yöneten A.E.V'nin il dışından temin ettikleri ruhsatsız silahları sattıkları ve uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptıkları belirlendi.
Ayrıca Ankara, Eskişehir ve Konya'da çetenin kadın lideri Ö.D'nin talimatıyla arkadaşlık sitelerinde tanıştıkları kişileri fuhuş vaadiyle dolandırdığı, fuhuş yaptırdıkları kişilerin görüntülerini kullanarak fuhşa özendirdikleri, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Suç örgütünün tespit edilen adreslerine yönelik bu sabah Ankara, Eskişehir ve Konya'da çete üyesi 18 kişinin yakalanması için 19 adrese 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla eş zamanlı "Konumcular" operasyonu yapıldı.
Örgüt lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda 15 ruhsatsız silah, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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