Şükriye Tutkun AKP'den aday olmaya talip: 'Şimdi sıra bizde...'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:48

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:49

Şarkıcı Şükriye Tutkun, AKP’den milletvekilliği aday adaylığına talip olduğunu duyurdu.

Tutkun, konuyla ilgili Twitter hesabında bir takipçisinin paylaşımı üzerine yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

“Bana duyduğunuz güvene sevgiye minnettarım. Yıllardır hep uzak durdum vekillik tekliflerinden. Ama artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum. Zira bugüne kadar ne anamız ne babamız ne akrabalarımız, sadece Devlet Babamız sahip çıktı tüm yetimlere. Şimdi sıra bizde.”

Son yıllarda AKP’ye Şükriye Tutkun, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını geçen yıl şöyle dile getirmişti:

“İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Keşke babam olsa’ boşuna dememişim”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da İstanbul Kuzguncuk’tan komşusu olan Şükriye Tutkun, Altun'un evle alakalı olarak CHP tarafından dile getirilen iddialarda Altun’dan yana tavır almıştı. Tutkun, evin kaçak olduğu iddia edilen bölümünün harabe bir durumda olduğunu, Altun tarafından kurtarıldığını söylemişti.