Süleyman Soylu bu kez 'hukuku' savundu

12 Kasım 2021 Cuma, 14:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binaların yıkıldığını belirterek, ''Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin'' sözlerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den, tepki gelmişti.

Soylu'nun bu sözlerine yanıt veren Gül, ''Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" dedi.

BU KEZ 'HUKUKU' SAVUNDU

AB-Modex Saha Tatbikatı"nı izlemek için geldiği Tekirdağ'da Bir gazetecinin, "Danıştayın Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan Soylu, ''Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştayın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki yazımda Anayasa'da bütüncüllüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, basınla ilişkiler yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz, o, Anayasa'da var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştayın hassasiyeti doğru bir hassasiyettir. Arkadaşlarımız da Danıştayımızın bu ortaya koyduğu hassasiyet konusundaki çalışmaları da Danıştayımızla yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştayın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek diye düşünüyorum'' dedi.

LOBİ YAPILDIĞI İDDİASI

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "MHP'nin sevmediği Bakan" başlıklı yazısında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki kavgayı anlattı.

Pehlivan yazısında, Soylu'nun Gül ile kavgasında MHP'nin de devreye girdiğini ve Adalet Bakanının tasfiyesi için lobi yapıldığı iddiasını gündeme getirmişti.