Gazetemiz duyurmuştu: Bakan Pakdemirli hakkında suç duyurusu

12 Kasım 2021 Cuma, 14:04

Gazetemizde yer alan, "İktidar, çok uluslu şirketlere ağaç kesimi ile ormanlarda rant kapısı açtı" başlıklı haberimizin ardından HKP avukatları, Pakdemirli ve Karacabey hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, Pakdemirli ve Karacabey hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

'RANT KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR'

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, ''Bildiğimiz gibi 2021 yaz aylarında bütün ülkenin ciğerlerini yakan ve günlerce süren orman yangınları meydana gelmiştir. Bu orman yangınları AKP’giller tarafından Türk Hava Kurumu’nda yangın söndürme uçakları olmadığı yalanıyla günlerce söndürülmemiştir. Yangınların söndürülmesinin ardından ise ne yazık ki bu alanlar rant kapısına dönüştürülmüştür'' dedi.

'BU SUÇLULARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Akbina, ''7 Kasım 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı açıklamalar yapmış ve bu alanlarda kamuoyunun 70 milyar lirayı aşkın bir şekilde zarara uğratıldığını belirtmiştir. Anayasa madde 169’a göre, “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet Ormanları, kanununa göre, Devletçe yönetilir, devletçe işletilir. Ancak bu bölgelerdeki ağaçların kesim işi Anayasaya aykırı olarak çok uluslu şirketlere verilmiştir. Buralarda çok uluslu şirketler metreküpünü 155 TL’den aldıkları odunları, metreküpü 730 eurodan yurtdışına satmışlardır. İşte bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk'' ifadelerini kullandı.