Süleyman Soylu 'detaylar geliyor' diye paylaştı: 'Bu iftira iyi oldu'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 21:04

Güncelleme: 25.06.2024 - 21:17

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi ve oğluna ait sigorta şirketiyle ilgili iddia hakkında açıklama yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu… Konu Süleyman Soylu olunca, yalanın altına yeminli düşmanlar ve sponsorlu işbirlikçiler hemen doluşsunlar. Şimdi detaylar geliyor" ifadelerini kullandı.

Flash Haber sitesi yazarı Bora Erdin, bugünkü yazısında Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu ait olan ve 2021 yılında kurulan Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri şirketinin, 3 yılda sermayesini yüzde 4900 artırdığı fakat hiç vergi ödemediğini belirtmişti.

"GELİR OLMADIĞI İÇİN VERGİ DE OLMAZ"

Soylu ardından yeni bir paylaşım daha yaparak 'İftiralara Cevap, İftiracılara Kötü Haber' başlığı ile şu ifadeleri paylaştı:

"30 yıldır ailemiz sigortacı.

Müşterilerimizle ve ana sigorta şirketleriyle tek bir ayıplı işimiz olmadı.

Bahsedilen Esigortan 2021’de dijitalde (E-ticaret) hizmet vermek üzere kuruldu.

2021, 2022 ve 2023 Mayıs’a kadar hiç bir işlem yapmadı. Sadece yatırım yaptı. Dolayısıyla gelir olmadığı için vergi de olmaz.

Dijital platformu da denemeler hariç 2024 yılında başladı.

Esigortadan’da yazılım, ayrıca personel eğitimi ve altyapı yatırımları üç yıl boyunca devam etti.

Engin Sigorta ve Esigortan’da toplam çalışan sayısı 60,

2022 ve 2023 ödediği muhtasar ve SGK 11 MİLYON LİRA.

Engin Sigorta’ya ait ödenen vergilere de aynı platformdan bakabilirsiniz.

Belki yayınlarsınız da…

Not: Gerçek rakamları yayınlasanız da, attığınız yalan tweetleri silseniz de iftiralarınız için hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaksınız.

Maalesef…"