Süleyman Soylu, Galata Köprüsü'ndeki 'Büyük Filistin Yürüyüşü'nde görüntülendi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:11

Güncelleme: 01.01.2025 - 17:12

Milli İrade Platformu’nun düzenlediği ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde buluştu.

400’e yakın sivil toplum kuruluşunun parçası olduğu platformun çağrısının ardından düzenlenen yürüyüşte, iktidar kanadından siyasetçiler, belediye başkanları boy gösterdi.

SOYLU DA YÜRÜYÜŞE KATILDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın hem organizatörü hem de konuşmacısı olduğu yürüyüşe katılanlar arasında eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yer aldı.

Soylu binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yürüyüşte protokol alanı oluşturulurken, halkla siyasetçilerin yürüdüğü protokol sırasının arasına polis duvarı örüldü.

Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşan Soylu'nun kalabalığın içerisinde yürümesi, yürüyüşe katılan diğer siyasetçilerle yan yana fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti.