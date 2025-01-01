Süleyman Soylu, Galata Köprüsü'ndeki 'Büyük Filistin Yürüyüşü'nde görüntülendi
İstanbul'da Filistin'e destek buluşmasına katılan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, siyasilerle değil, kalabalığın içerisinde yürüdü. Soylu, sosyal medyadan bir paylaşım da yaptı.
Milli İrade Platformu’nun düzenlediği ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde buluştu.
400’e yakın sivil toplum kuruluşunun parçası olduğu platformun çağrısının ardından düzenlenen yürüyüşte, iktidar kanadından siyasetçiler, belediye başkanları boy gösterdi.
SOYLU DA YÜRÜYÜŞE KATILDI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın hem organizatörü hem de konuşmacısı olduğu yürüyüşe katılanlar arasında eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yer aldı.
Soylu binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Yürüyüşte protokol alanı oluşturulurken, halkla siyasetçilerin yürüdüğü protokol sırasının arasına polis duvarı örüldü.
Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşan Soylu'nun kalabalığın içerisinde yürümesi, yürüyüşe katılan diğer siyasetçilerle yan yana fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti.
İstanbul’dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun…— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2025
Ayasofya’dan Emevi Camii’ne, Mescid-i Aksa’ya selam olsun.#ForFairFuture pic.twitter.com/RIvhV0ZSky
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