Süleyman Soylu, 'Sarılar' çetesine operasyonu duyurdu: 102 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana merkezli "Sarılar" suç örgütüne yönelik operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."
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