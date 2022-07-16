Yeni Şafak yazarı Tuncer'den 15 Temmuz 'analiz'i: 'Maalesef diyemiyorum...'
Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer'e göre 15 Temmuz darbe girişimi devlet ve halkın karşı çıkması nedeniyle değil, "Allah'ın Türkiye'ye dair muradı" nedeniyle engellendi.
AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bugün yayınlanan bir köşe yazısında ilginç ifadelere yer verildi.
Gazetenin Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Serdar Tuncer, "O sorular sorulacak!" başlıklı yazısında, darbe girişiminin amacına ulaşamamasının nedenine dair "görüş"ünü şöyle açıkladı:
"Devletin fevkalade öngörü ve tedbirleri, İstihbarat teşkilatının muazzam çalışması, bütün siyasetçilerin darbe teşebbüsüne karşı dimdik duruşu, halkın ahlak, edep, azim ve liyakati ile bir araya gelince darbeciler emellerine ulaşamadılar. Böyle demek isterdim ama maalesef diyemiyorum! Hatta bütün bunların tam zıddıyla varlığından bahsetsem yanlış bir şey söylemiş olmam. O halde neden başaramadılar diyeceksiniz, cevap çok basit ve o basitlik içinde muazzam bir ihtiva, muhteşem bir mana, müthiş bir yük saklı: Allah müsaade etmedi; zira bu millet ve devlet üzerinde bir muradı var!"
"ALLAH'IN BU DEVLETTEN MURADI VAR"
Serdar Tuncer, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bazen tevfîk-i ilâhi gayretten ve liyâkatten doğar dostlar; bazen de murâd-ı ilâhi gayret, liyâkat ve tevfîk doğurur. Görünen o ki, Rabbim bu asil devleti ve necip milleti seviyor ve bu devlet ve millet eliyle bir şeyler yapmayı murad ediyor. Bize düşen de bu muradın tecellisi için karınca kararınca, azına çoğuna bakmadan bir şeyler yapmak ve Türkiye derdini yeryüzüne deva olasıya içimizde büyütmektir!"
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