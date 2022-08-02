Süleyman Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine saldırıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 11:25
Süleyman Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi.

Dün 3 cemevine yönelik saldırılarla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 2'ye yükselmişti. Bakan Soylu, provokasyonun en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etmişti. 


Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Cemevi

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