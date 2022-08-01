Son Dakika: Süleyman Soylu'dan '3 cemevine yönelik saldırı' hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muharrem ayının ilk gününde, 3 cemevine yönelik saldırılar için, "planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne yapılan saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Bakan Soylu, şunları söyledi:
"3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık...
Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "PLANLI PROVOKASYON" en ağır şekilde cezalandırılacaktır"
3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 1, 2022
Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "PLANLI PROVOKASYON" en ağır şekilde cezalandırılacaktır?? pic.twitter.com/YbPcO9wW1z
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