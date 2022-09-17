Sedat Peker cephesinde kritik gelişme: 'Emre Olur, BAE'den Türkiye'ye geri yollandı'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen ve Peker'e en yakın kişilerden biri olan Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiği iddia edildi.
Geçen yıl itibariyle sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşaatlarda bulunduğu videolarıyla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker'e suikast iddialarının ardından kritik bir iddia gündeme getirildi.
Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği, burada oturum izni vermeyen BAE tarafından önce Arnatvutluk'a gönderildiği, oradan da Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi.
Gazeteci Erk Acarer, Peker’e yakın kaynaklardan edilen bilgileri paylaştı. Buna göre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan BAE’ye geçti ve sonra oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrıldı, ancak Olur'un işlem yapılmadı. Daha sonra Arnavutluk'a geri gönderilen Olur'u buradan Türk yetkililer teslim aldı.
Acarer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor. Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon dolar konması, evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon, hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı. Olanları ‘Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz’ diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyit ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!"
Konuya dair henüz resmi makamlardan ise bir açıklama gelmedi.
İlgili Haberler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
- Sedat Peker’in evinin önündeki saldırı: Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
- AKP'li Mücahit Arınç'tan 'Sedat Peker'in iddiaları soruşturulmalı' çıkışı
- Son Dakika: Emniyet'ten Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama
-
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Subaylık için nikâh koşulu
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı