Sedat Peker cephesinde kritik gelişme: 'Emre Olur, BAE'den Türkiye'ye geri yollandı'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:43

Geçen yıl itibariyle sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşaatlarda bulunduğu videolarıyla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker'e suikast iddialarının ardından kritik bir iddia gündeme getirildi.

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği, burada oturum izni vermeyen BAE tarafından önce Arnatvutluk'a gönderildiği, oradan da Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi.

Gazeteci Erk Acarer, Peker’e yakın kaynaklardan edilen bilgileri paylaştı. Buna göre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan BAE’ye geçti ve sonra oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrıldı, ancak Olur'un işlem yapılmadı. Daha sonra Arnavutluk'a geri gönderilen Olur'u buradan Türk yetkililer teslim aldı.

Acarer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor. Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon dolar konması, evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon, hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı. Olanları ‘Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz’ diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyit ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!"

Konuya dair henüz resmi makamlardan ise bir açıklama gelmedi.