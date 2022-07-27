Süleyman Soylu'dan 'Kaç kişiye parayla vatandaşlık verilmiştir' sorusuna kaçamak yanıt: 'Yönetmeliğe göre yapılmaktadır'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:37

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; yabancı uyruklu Türk vatandaşlığını parayla aldığı yönündeki tartışmayı TBMM gündemine taşımıştı.

Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde; çeşitli bakanlıkların 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana kaç kişiye Türk vatandaşlığı verdiğini sordu.

Soylu, Taşcıer’in 4 Şubat 2022 tarihli sorusuna, 22 Temmuz 2022 tarihinde yanıt verdi. Soylu, yanıtında; “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır” dedi.

Taşcıer, önergesini ve yanıtını paylaştığı sosyal medya mesajında; “Recep Tayyip Erdoğan iktidarının parayla Türk vatandaşlığı satması bu milleti rahatsız ediyor. Milletin vekili olarak İçişleri Bakanlığı'na bugüne dek kaç kişinin parayla vatandaşlık aldığını sordum. Önergemi ve 6 ay sonra gelen cevabı (!) halkımızın takdirine bırakıyorum” tepkisini gösterdi.