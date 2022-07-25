İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: 1 uzman çavuş ve 4 korucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile birlikte güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'in şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: 1 uzman çavuş ve 4 korucu şehit oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 uzman çavuş ve 4 korucunun şehit olduğunu açıkladı.

Bakan, açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.


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