Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret: 'Şerefsizdir'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 20:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, 'uyuşturucu ticareti' konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu 4 soruyu yöneltmişti:

"Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

SOYLU'DAN HAKARETLİ YANIT

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

Soylu paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"